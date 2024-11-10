В Калужской области в результате атаки беспилотника загорелись гаражи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании в гаражном кооперативе в городе Сосенский из-за атаки дрона.

"Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района", - написал глава области в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор поручил главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.