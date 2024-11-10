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В Калужской области в результате атаки беспилотника загорелись гаражи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании в гаражном кооперативе в городе Сосенский из-за атаки дрона.

"Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района", - написал глава области в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор поручил главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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