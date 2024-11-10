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Шойгу 11-14 ноября посетит КНР

Секретарь Совбеза встретится с высшим политическим руководством страны

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены, среди прочих, вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге, Шойгу отметил, что отношения между РФ и КНР имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.

Сергей Шойгу КНР Китай
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