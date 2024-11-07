Поиск

Иноагентам разрешат получать доходы от творчества только на рублевый спецсчет

Релокантам же, которые критикуют Россию, депутаты могут запретить сдавать или продавать российскую недвижимость

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подготовлен законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Также он анонсировал ограничения для критически настроенных релокантов.

"Прорабатываем в отношении иноагентов законопроект, который, возможно, уже на следующей неделе начнем рассматривать в Государственной Думе", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе: произведения науки, литературы и искусства; исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки.

"Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, "те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны".

"Есть те, кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - сообщил также Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

"Мосбиржа" отложила начало торгов на фондовом рынке

В Магадане при пожаре в пятиэтажном доме погибли мать и трое детей

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Задержан последний из сбежавших в Липецкой области заключенных

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

ЦБ одной из причин повышенного роста корпкредитования назвал допрасходы бюджета-24

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });