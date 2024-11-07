Иноагентам разрешат получать доходы от творчества только на рублевый спецсчет

Релокантам же, которые критикуют Россию, депутаты могут запретить сдавать или продавать российскую недвижимость

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подготовлен законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Также он анонсировал ограничения для критически настроенных релокантов.

"Прорабатываем в отношении иноагентов законопроект, который, возможно, уже на следующей неделе начнем рассматривать в Государственной Думе", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе: произведения науки, литературы и искусства; исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки.

"Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, "те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны".

"Есть те, кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - сообщил также Володин.