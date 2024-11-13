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В результате артобстрелов Энергодара погиб человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В результате артобстрелов Энергодара погиб человек, сообщил в Telegram глава администрации города Эдуард Сеновоз.

Он сообщил, что в городе 13 ноября произошло не менее восьми взрывов, в том числе два - в центре, в районе Советской улицы.

Об артобстреле Энергодара ранее в среду сообщили в администрации города. Горожан призвали оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 11 августа. Представители ЗАЭС 13 ноября сообщили, что станцию посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в город Энергодар провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, обеспечения ее ядерной безопасности", - сообщается в телеграм-канале станции. Также на встрече с Кириенко обсуждались меры повышения устойчивости системы энерго- и теплоснабжения Энергодара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
ЗАЭС Запорожская АЭС Сергей Кириенко Энергодар Запорожская область
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