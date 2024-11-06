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Запорожский губернатор сообщил об атаке дронов на инфраструктуру Энергодара

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали береговую линию в Энергодаре рядом с Запорожской АЭС и объекты городской инфраструктуры беспилотниками, сообщил в Telegram губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что зафиксировано не менее пяти взрывов и попросил жителей Энергодара не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Силы ПВО отражают атаки, отметил глава региона.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 11 августа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар Запорожская область
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