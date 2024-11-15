Поиск

Справку участника СВО в электронном виде получили больше 85 тысяч человек

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 85 тысяч граждан получили справку участника специальной военной операции (СВО) через портал Госуслуг и многофункциональные центры за две недели работы системы электронного подтверждения, сообщили в Минобороны.

По словам военных, на данный момент военно-социальный центр Минобороны собрал более 160 тысяч обращений.

"Анализ случаев отказа в выдачи справки показал, что основными причинами продолжают оставаться неподтвержденные данные родства, ошибки при заполнении документов, а также отсутствие сведений об участии в СВО в подразделениях Минобороны", - отмечается в сообщении. - На сегодняшний день устранены ошибки в инцидентах, связанных с подтверждением родства между бывшими супругами, имеющими общих детей. Из почти 5 тысяч поступивших сформированных запросов более 1 тысячи решено положительно".

В связи с этим Минобороны попросило Минцифры наладить автоматическое уведомление заявителей о некорректности представленных данных. ВСЦ министерства ведет работу по уточнению баз данных.

9 октября в правительстве сообщили об упрощении порядка получения справки об участии в специальной военной операции. Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

Госуслуги Минобороны Минцифры СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Путин и Шольц обсудили Украину

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

Российский МИД рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию

СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца и Путина

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

"Экомилк" подтвердил отказ от повышения цен после бесед с прокурорами

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Более 5 тыс. страниц в соцсетях зарегистрировано в перечне РКН

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

Минпросвещения РФ создаст единый школьный учебник по информатике

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });