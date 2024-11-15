Справку участника СВО в электронном виде получили больше 85 тысяч человек

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 85 тысяч граждан получили справку участника специальной военной операции (СВО) через портал Госуслуг и многофункциональные центры за две недели работы системы электронного подтверждения, сообщили в Минобороны.

По словам военных, на данный момент военно-социальный центр Минобороны собрал более 160 тысяч обращений.

"Анализ случаев отказа в выдачи справки показал, что основными причинами продолжают оставаться неподтвержденные данные родства, ошибки при заполнении документов, а также отсутствие сведений об участии в СВО в подразделениях Минобороны", - отмечается в сообщении. - На сегодняшний день устранены ошибки в инцидентах, связанных с подтверждением родства между бывшими супругами, имеющими общих детей. Из почти 5 тысяч поступивших сформированных запросов более 1 тысячи решено положительно".

В связи с этим Минобороны попросило Минцифры наладить автоматическое уведомление заявителей о некорректности представленных данных. ВСЦ министерства ведет работу по уточнению баз данных.

9 октября в правительстве сообщили об упрощении порядка получения справки об участии в специальной военной операции. Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.