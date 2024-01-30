Почти 5 млн человек вступили в российское "Движение первых"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Участниками российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" стали 4,7 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Об этом Голикова заявила на съезде "Движения первых" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ во вторник.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи 14 июля 2022 года. Согласно документу, организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Участники РДДМ в декабре 2022 года проголосовали за название организации - "Движение первых".