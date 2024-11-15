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Правительство одобрило поправки в закон о налогообложении операций с криптовалютой

Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило поправки к законопроекту о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, сообщила пресс-служба Минфина.

Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. При этом доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы.

Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.

Оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.

"В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности. Такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства", - отмечает Минфин.

Законопроект о налогообложении цифровых валют № 1065710-7 был внесен в парламент правительством в декабре 2020 года и был принят в первом чтении в 2021 году.

Правительство НДС НДФЛ Минфин
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