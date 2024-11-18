"Росатом" заявил, что поставки урана странам после запрета на экспорт в США продолжатся без изменений

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российской урановой продукции в другие страны после введения правительством РФ запрета на экспорт в США продолжатся без изменений, на согласованных с заказчиками условиях и с соблюдением требований национальных законодательств, сообщила пресс-служба ГК "Росатом".

Постановление правительства РФ о запрете поставок урана из РФ в США является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана, и находится исключительно в правовом поле. При этом постановлением предусмотрен особый порядок организации поставок российского урана на территорию США и американским заказчикам, отмечается в сообщении.

Ранее правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина в ответ на введенное США на 2024-2027 гг. ограничение, а с 2028 г. - запрет на импорт российской урановой продукции, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В сентябре 2024 г. президент РФ поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

ГК "Росатом" не раскрывала объемы экспорта урана из РФ по итогам 2023 г., отметив в своем отчете за прошедший год только, что компания занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Там же "Росатом" сообщал, что выполнил все обязательства по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Производство урана в РФ в 2023 г. составило 2,7 тыс. тонн, у госкорпорации также есть производственные мощности в Казахстане.

Издание Trading Economics в октябре сообщало о росте цен на уран до двухмесячных максимумов - $83 за фунт. До этого момента стоимость урана последовательно снижалась с зафиксированных зимой 2024 г. исторических максимумов на уровне $105 за фунт, в сентябре цены уходили ниже $80. На данный момент уран снова торгуется на уровне $79 за фунт.