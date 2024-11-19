Военнослужащим группировки "Восток" вручили награды за взятие Угледара

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки "Восток", отличившимся при взятии Угледара в Донецкой народной республике, сообщило военное ведомство во вторник.

По информации Минобороны, вручение наград состоялось на передовой.

"Заместитель главы военного ведомства вручил военнослужащим государственные награды - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" и "Георгиевские кресты", знаки отличия за штурмовые действия", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что Горемыкин поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

3 октября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над городом Угледар в ДНР.