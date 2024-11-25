Над российскими регионами за ночь уничтожены 23 беспилотника

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о ликвидации 23 украинских дронов за ночь над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что над территорией Калужской области уничтожено восемь беспилотников, семь - над Курской областью, пять - над Брянской областью и три - над Белгородской областью.