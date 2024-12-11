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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Поправки о размещении консолидированной отчетности по МСФО в ГИРБО прошли I чтение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной финансовой отчетности по МСФО компаний, которые обязаны составлять ее по закону.

Законопроект № 765582-8 с поправками к законам "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете" внесло в Госдуму правительство.

Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят ее обязательный аудит. Аудиторы будут направлять в ГИРБО свои заключения, к которым прилагается и отчетность.

Для этого поправки предусматривают, что начиная с 2026 года аудиторы будут направлять в налоговые органы свои заключения на промежуточную консолидированную отчетность, а заключения на годовую - с отчетности за 2025 год.

Доступ к этим сведениям будет осуществляться с учетом действующих ограничений, определяемых правительством по согласованию с Банком России.

Согласия клиента для отправки отчетности не потребуется, но уведомить его аудиторы будут обязаны, указано в проекте. Исключение сделано только для ситуаций, когда сама по себе консолидированная отчетность не подлежит раскрытию, например, из-за данных с гостайной. В таком случае аудиторы освобождаются от обязанности представить свое заключение на соответствующую отчетность.

Соответствующие изменения совпадают со среднесрочными планами правительства по расширению содержания ГИРБО. Утвержденные правительством "Основные направления государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года" предусматривают включение в этот ресурс не только упомянутой отчетности, но и раскрываемой информации об устойчивости. Кроме того, планируется расширить перечень инструментов контроля качества отчетности, включаемой в этот информационный ресурс, указано в "Основных направлениях...".

правительство Госдума ГИРБО МСФО Банк России
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