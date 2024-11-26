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В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие товары. Соответствующее постановление было утверждено и опубликовано во вторник правительством РФ.

В кабмине рассчитывают, что принятое решение "позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан".

Ранее с предложением расширить перечень товаров, на которые распространяются стабилизационные соглашения, выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

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Участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным, подчеркивали в ФАС.

Изменения позволяют распространить действие постановления №662 (регулирует заключение соглашений о стабилизации цен на товары, внесенные в специальный перечень) "для всех регионов на любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен".

Ранее в перечень товаров, в отношении которых можно заключать стабилизационные соглашения, были включены только бескостные говядина, свинина, баранина; куры (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

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