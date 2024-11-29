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Кремль назвал поддержку Японией политики Запада препятствием к мирному договору

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Действия Японии, поддержавшей недружественную линию Запада в отношении России, полностью в данный момент препятствуют каким-либо субстантивным переговорам по мирному договору с Россией, заявляют в Кремле.

"Действительно проблема мирного договора - это очень и очень сложный вопрос двусторонних российско-японских отношений. И несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость действительно предметно заниматься диалогом, переговорами в поисках вариантов решений. И с предыдущими премьер-министрами Японии, известными, действительно этот диалог был насыщенный, и удалось определенно продвинуться на пути поиска решений", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "впоследствии Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией коллективного Запада, присоединилась ко всем западным санкциям, ввела ограничения наших экономоператоров и так далее".

"Все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет", - отметил Песков.

Он напомнил, что Россия не была инициатором сворачивания диалога и не Москва вводила экономические ограничения: "Инициатором этого была именно Япония".

Так Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что его правительство сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение с Россией мирного договора.

Дмитрий Песков Кремль Япония Запад Сигэру Исиба
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