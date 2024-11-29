Неполадки в инфраструктуре Yandex Cloud привели к сбоям у сервисов ряда клиентов

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Yandex Cloud сообщил о сбое в своей инфраструктуре. Как сообщил "Интерфаксу" представитель сервиса, сбой привел к деградации сервисов его некоторых клиентов.

Согласно сервису Downdetector, сбои на 19:00 мск наблюдаются у "Яндекс Еды", "Циан", Lamoda, "Магнита", "Бургер Кинга", "Купер", "Вкусно - и точка" и других. Чаще всего пользователи жалуются на неполадки в работе мобильных приложений и сайтов этих сервисов.

"Техническая команда уже работает над исправлением инцидента. Подробный разбор будет опубликован позже", - прокомментировали "Интерфаксу" ситуацию в Yandex Cloud.

Сам облачный сервис "Яндекса" имена клиентов не указывает. Источники "Интерфакса" в ряде перечисленных сервисов подтвердили, что сбой связан с инцидентом на стороне Yandex Cloud.

Ранее специалисты Роскомнадзора подтвердили сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Они сообщили, что сбой вызван, по предварительным данным, "неполадками на стороне одного из облачных сервисов".