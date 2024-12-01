Открытое горение на производстве в Екатеринбурге потушено

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что начата доследственная проверка, устанавливаются причина и источник возгорания.

В качестве вероятной причины рассматривается версия о неисправности сушильной камеры, уточняет ведомство.

Ранее на улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола на площади 1,5 тыс. кв. м. Позднее обрушилась кровля здания на площади 400 кв. м.

В результате происшествия один человек пострадал.

К тушению привлечены 95 человек и 35 единиц техники, а также пожарный поезд.