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Госпакет "Корпорации морского приборостроения" для передачи ОСК оценен в 61 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость госпакета в 100% минус 1 акция АО "Корпорация морского приборостроения" (Санкт-Петербург) оценивается в 60,949 млрд рублей, следует из опубликованного Росимуществом отчета независимого оценщика.

Дата оценки - 31 декабря 2024 года, дата составления отчета - 14 мая 2025 года.

Президент Владимир Путин 9 декабря 2024 года подписал указ о передаче "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) находящихся в федеральной собственности 100% минус одна акция "Корпорации морского приборостроения". Правительству было поручено обеспечить передачу акций КМП в уставный капитал ОСК в течение шести месяцев. В январе текущего года правительство поручило Росимуществу совместно с Минпромторгом в 5-месячный срок провести необходимые мероприятия.

АО "Корпорации морского приборостроения" было учреждено указом президента в апреле 2020 года. В КМП вошли московское предприятие АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", а также три предприятия из Петербурга: АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор" и АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор".

Владимир Путин Минпромторг ОСК Росимущество КМП
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