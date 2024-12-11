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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Объем финансирования в системе ОМС с 2019 по 2025 год увеличился в 2,2 раза

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Объем финансирования в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличился в 2,2 раза в рамках переходного периода на клинические рекомендации с 2019 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Переходный период завершается в этом году. Что в рамках него сделано: с 2019 по 2025 год объем финансирования в системе обязательного медицинского страхования увеличился в 2,2 раза. Только за последние три года прирост средств в системе ОМС - в 1,5 раза. Это базовые условия", - сказал Мурашко в среду в эфире на канале "Соловьев Live".

По его словам, в 2018 году впервые зашел разговор о клинических рекомендациях. "Тогда стоял вопрос, что для этого нужно сделать ряд серьезных шагов, переходный период. Во-первых, их составить, они должны быть грамотными, они должны быть построены на современных данных, они должны быть реализуемыми", - отметил министр.

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Мурашко отметил, что клинические рекомендации содержат в себе, в том числе, и протоколы, и диагностический поиск - процедуры, которые необходимо выполнить при том или ином заболевании и получить максимальный эффект в качестве диагноза. Кроме того, они содержат определенные методы лечения, которые позволяют пациенту получить лучший результат, а также критерии качества.

С 1 января 2025 года медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав РФ должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января будущего года, если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит.

В медицинском сообществе звучали опасения, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после нескольких раундов его предварительного обсуждения.

7 декабря Мурашко сообщил, что переход на систему клинических рекомендаций в практике здравоохранения РФ будет сопровождаться изменениями в законодательстве.

На основе этих рекомендаций построена система финансирования и оценки качества медпомощи. На них опираются эксперты при аудите качества медпомощи и суды при разрешении конфликтов между пациентами и врачами. В клинических рекомендациях представлены, в том числе, краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению.

Валентина Матвиенко Минздрав РФ Михаил Мурашко
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