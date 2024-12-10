Бортников отмечает существенный рост террористической угрозы в России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о существенном росте террористических преступлений в России и связал это с ресурсной подпиткой стран Запада ВСУ.

"Бортников отметил, что в текущем году существенно увеличилось количество террористических посягательств, ставящих под угрозу безопасность нашей страны", - сообщила пресс-служба НАК после заседания комитета.

По оценке директора ФСБ, рост террористических угроз связан с организованной "коллективным Западом" беспрецедентной ресурсной подпиткой Украины, "который применяет для террористических атак предоставленный странами НАТО арсенал средств, включая ракетные системы, позволяющие бить вглубь российской территории".

"Противник при поддержке западных спецслужб развернул агрессивную антироссийскую пропаганду, активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов, не гнушаясь обманом, угрозами и шантажом", - заявил Бортников.

Он добавил, что международные террористические организации "формируют террористические ячейки в среде трудовых мигрантов, пытаются вовлекать в преступную деятельность молодёжь, в том числе учащихся и студентов".