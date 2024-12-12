Законопроект о ставке НДПИ в 6% для концентратов с драгметаллами принят в I чтении

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единую ставку НДПИ в 6% для концентратов и других полупродуктов, содержащих драгметаллы, что призвано упростить налогообложение и устранить споры о налоговой базе.

Законопроект № 758158-8 в палату в ноябре внесло правительство.

"Уточняется порядок налогообложения добычи драгоценных металлов. Стоимость концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или нескольких драгоценных металлов, предлагается рассчитывать как сумму произведений количества каждого драгоценного металла и их средних цен на мировом рынке за налоговый период. Ставка НДПИ на все концентраты и другие полупродукты будет установлена в размере 6% по аналогии со ставкой на золото", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов, представляя законопроект депутатам.

Он объяснил, что в сейчас НДПИ на золото рассчитывается по рыночной котировке с применением ставки 6%. Для серебра, платины и меди, содержащихся в концентратах и полупродуктах, ставка составляет 6,5%, но налог рассчитывается на основе себестоимости добычи, если металлы не были реализованы в налоговом периоде. Обычно это не происходит, так как дальнейшая переработка металлов осуществляется на следующих этапах добычи.

"Сейчас вводятся единые правила, когда как в отношении золота, так и в отношении любых иных драгоценных металлов налоговая база по НДПИ будет исчисляться исходя из рыночной котировки, исходя из содержания чистого метала в добытом полупродукте либо концентрате, поэтому ставка устанавливается по аналогии с золотом в размере 6%, но уже не от себестоимости добычи, а от рыночной стоимости чистого металла на мировых рынках", - сказал Сазанов.

Стоимость концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, будет определяется на основании средних цен на мировых рынках драгоценных металлов, рассчитываемых ФАС.

В пояснительной записке указано, что проект закона направлен на устранение споров между налоговыми органами и налогоплательщиками относительно определения налоговой базы по НДПИ, так как судебная практика показывает, что действующие правила не позволяют одновременно использовать разные налоговые ставки (6% или 6,5%) и рентные коэффициенты при расчете НДПИ для концентратов, содержащих золото, серебро и металлы платиновой группы.

Соответственно, в проекте закона прекращается практика использования различных значений рентного коэффициента КРЕНТА, введенного в 2021 году для расчета налоговой ставки. Для концентрата, содержащего золото или серебро, было установлено значение коэффициента 1, для прочих - 3,5.

Выпадающие из-за установления единой ставки доходы бюджетов будут компенсированы за счет планируемого увеличения производства концентратов драгметаллов на 7% в год, что соответствует среднегодовому темпу роста добычи драгметаллов в 2018-2023 годах, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДПИ.