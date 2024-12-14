Повреждение на объекте в Орловской области не повлияло на запасы бензина на заправках

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Повреждения на топливном объекте филиала "Транснефть-Дружба" в Орловской области в результате ночной атаки украинских БПЛА не повлияли на запасы бензина на заправках региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Этот объект не обеспечивает заправочные станции Орловской области топливом, поэтому никакого дефицита топлива в регионе нет и не будет", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергея Латынина.

По его словам, одновременно с этим в Орел направлена дополнительная техника, которая обеспечит обслуживание заправочных станций. "Эта техника обеспечена заправкой топлива с других объектов, находящихся на территории муниципалитетов региона", - сказал Латынин.

Он добавил, что в настоящее время на объекте топливной инфраструктуры продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА.

В субботу утром губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о локализации пожара на объекте топливной инфраструктуры, возникшего в результате атаки украинских беспилотников.