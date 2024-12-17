Подрядчик не смог доказать утилизацию отходов после аварии в Норильске и взыскать с НТЭК 780 млн рублей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области отказал ООО "Гидротехнологии Сибири" (ГТС, Иркутск) в иске к АО "НТЭК" ("дочка" ГМК "Норильский никель") о взыскании 777,8 млн рублей долга и неустойки по договору о сортировке и утилизации нефтесодержащих отходов после аварийного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года, говорится в материалах суда.

Согласно материалам, между ГТС (подрядчик) и НТЭК (заказчик) был заключен договор на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию грунта, загрязненного нефтью или нефтепродуктами в результате аварийного разлива дизтоплива на ТЭЦ-3.

Как утверждал истец, все три этапа работ по обустройству технологической площадки, транспортировке отходов (грунта) с мест накопления до технологической площадки и конечной утилизации грунта были выполнены в полном объеме. Однако НТЭК третий этап не приняла, сославшись на некачественное выполнение работ и на их незавершенность.

Истец направил ответчику претензию с требованием об оплате оказанных услуг в установленной договором сумме, однако НТЭК ее отклонила, что и послужило поводом для обращения ГТС в суд в апреле 2023 года.

В материалах суда отмечается, что для установления соответствия грунта на технологических площадках техническим условиям (ТУ) договора была проведена экспертиза с участием, в частности, экспертов из Томского государственного университета. Эксперты пришли к выводу, что исследованный грунт не соответствует требованиям ТУ – состав и фракция грунта не соответствуют договору и технической документации, разработанной на основании его положений.

Исследовав все доводы, суд пришел к выводу, что все, что находится к настоящему моменту на технологических площадках, является единым результатом работ истца, и этот результат не соответствует договорным требованиям. В связи с этим исковые требования ГТС к НТЭК были отклонены в полном объеме.

В свою очередь НТЭК в настоящее время через Арбитражный суд Красноярского края требует обязать ГТС завершить работы по вышеуказанному договору в части некачественно выполненного этапа. Компания также требует взыскать с ГТС судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в течение полугода с даты его вступления в законную силу в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения.

Следующее судебное заседание по рассмотрению данного искового заявления назначено на 6 февраля 2025 года.

Авария на ТЭЦ

Ранее сообщалось, что в конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.

Сообщалось также, что Росрыболовство подавало к АО "НТЭК" иск на 58,961 млрд рублей о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии. В июле 2022 года Арбитражный суд Красноярского края утвердил между сторонами мировое соглашение. НТЭК взяла на себя обязательства в полном объеме возместить в натуральной форме вред биоресурсам путем выпуска 28,3 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пяcинской озерно-речной системы в период с 2033 по 2050 год.

Компания также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 год.

Прокуратура Красноярского края в свою очередь в сентябре 2022 года подавала в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа кассационную жалобу на решение об утверждении мирового соглашения. Ведомство сомневалось в способности НТЭК возместить природный ущерб по соглашению как путем выпуска рыбы в водоемы, так и в денежной форме.

В октябре 2022 года суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставил решение без изменения, после чего, в декабре, Генпрокуратура подала кассационную жалобу в ВС РФ. В конце января 2023 года ВС РФ отказал надзорному органу в обжаловании мировой.

АО "НТЭК" обеспечивает водой, тепловой и электрической энергией Норильский промышленный район. В состав компании входят Курейская и Усть-Хантайская ГЭС (совокупная мощность - 1,09 ГВт), а также три ТЭЦ (все в Норильске, совокупная мощность - 1,19 ГВт).

ООО "Гидротехнологии Сибири" зарегистрировано в Иркутске в 2003 году и занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. По данным сайта ГТС, география экологической деятельности компании охватывает 17 регионов РФ. Компания также принимала участие в непосредственной ликвидации аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 411 тыс. рублей при выручке в 423,5 млн рублей. Бенефициаром предприятия является его основатель и гендиректор Николай Вронский.