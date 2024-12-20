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Мурашко рассказал о работе по разъяснению медикам перехода на клинические рекомендации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав проводит разъяснения по переходу к лечению пациентов на основе клинических рекомендаций, проводят, в том числе, проводятся вебинары с главными специалистами министерства; сами клинические рекомендации совершенствуются, сообщил в Совете Федерации министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вместе с профсообществом мы активно разъясняем применение клинических рекомендаций, проведено большое количество селекторных совещаний, вебинаров, обучений руководителей медицинских организаций, практического звена. В настоящее время завершается 35 вебинаров, которые проводят главные специалисты по своим профилям", - сказал он.

По его словам, разъяснения касаются и пациентского сообщества. Проводили очные обсуждения с представителями Национальной медицинской палаты, Всероссийского союза пациентов, депутатским корпусом, с партией "Единая Россия".

"Согласно статье 37 Федерального закона об основах здоровья граждан РФ, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций. Это значит, что клинические рекомендации - это основа, а не инструкция по оказанию медицинской помощи. Более того, данный документ предполагает вариативность в зависимости от состояния здоровья пациента, его коморбидности (наличие у пациента двух и более заболеваний - ИФ) и места оказания медицинской помощи, в том числе с применением маршрутизации в учреждения иного уровня", - пояснил министр.

Клинические рекомендации содержат информацию об этапах лечения, последовательности действий, схем и диагностики лечения в зависимости от течения заболевания, наличие осложнений, сопутствующих заболеваний и других факторов, оказывающих влияние на результат лечения, добавил Мурашко и отметил, что конкретную тактику лечения определяет лечащий врач.

"Процесс внедрения клинических рекомендаций последовательный, идет с 2018 года и будет продолжаться. Клинические рекомендации совершенствуются, до конца года их будет уже 560, в настоящий момент 510", - добавил Мурашко.

С 1 января 2025 года медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций.

3 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января будущего года, если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит. По ее данным, медики опасаются, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщал, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после нескольких раундов его предварительного обсуждения.

Алексей Кузнецов Валентина Матвиенко Единая Россия Минздрав Михаил Мурашко Совет Федерации
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