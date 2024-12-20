Мурашко рассказал о работе по разъяснению медикам перехода на клинические рекомендации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав проводит разъяснения по переходу к лечению пациентов на основе клинических рекомендаций, проводят, в том числе, проводятся вебинары с главными специалистами министерства; сами клинические рекомендации совершенствуются, сообщил в Совете Федерации министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вместе с профсообществом мы активно разъясняем применение клинических рекомендаций, проведено большое количество селекторных совещаний, вебинаров, обучений руководителей медицинских организаций, практического звена. В настоящее время завершается 35 вебинаров, которые проводят главные специалисты по своим профилям", - сказал он.

По его словам, разъяснения касаются и пациентского сообщества. Проводили очные обсуждения с представителями Национальной медицинской палаты, Всероссийского союза пациентов, депутатским корпусом, с партией "Единая Россия".

"Согласно статье 37 Федерального закона об основах здоровья граждан РФ, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций. Это значит, что клинические рекомендации - это основа, а не инструкция по оказанию медицинской помощи. Более того, данный документ предполагает вариативность в зависимости от состояния здоровья пациента, его коморбидности (наличие у пациента двух и более заболеваний - ИФ) и места оказания медицинской помощи, в том числе с применением маршрутизации в учреждения иного уровня", - пояснил министр.

Клинические рекомендации содержат информацию об этапах лечения, последовательности действий, схем и диагностики лечения в зависимости от течения заболевания, наличие осложнений, сопутствующих заболеваний и других факторов, оказывающих влияние на результат лечения, добавил Мурашко и отметил, что конкретную тактику лечения определяет лечащий врач.

"Процесс внедрения клинических рекомендаций последовательный, идет с 2018 года и будет продолжаться. Клинические рекомендации совершенствуются, до конца года их будет уже 560, в настоящий момент 510", - добавил Мурашко.

С 1 января 2025 года медицинским организациям предстоит перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций.

3 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав должен снять напряженность среди врачей в связи с клиническими рекомендациями, вступающими в действие с января будущего года, если в регионах начнутся проблемы, ведомство за это ответит. По ее данным, медики опасаются, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники и врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщал, что проект порядка применения клинических рекомендаций дорабатывается после нескольких раундов его предварительного обсуждения.