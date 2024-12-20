Более 4 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края свыше 4 тысяч тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"Всего собрано почти 4,2 тыс. тонны загрязненного песка и грунта. Обследовано 24 квадратных километра акватории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне затопления носовой части "Волгонефть-212" обработано сорбентом 7,5 тыс. кв. м, собрано 10 тонн нефтеводяной смеси.

На месте работают более 6 тыс. человек и 311 единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь Росморречфлот в своем телеграм-канале сообщает, что специалисты ведомства продолжают работы по водолазному обследованию частей затонувших судов "Волгонефть", постановке боновых ограждений, сбору мазута с водной поверхности и нефтесодержащих отходов в прибрежной полосе.

"За последние сутки (по состоянию на 12:00 мск сегодня) судами ФГБУ "Морспасслужба" обследовано более 20 кв. км акватории, с водной поверхности собрано 15 тонн нефтесодержащих отходов. Обработано сорбентом более 5 тыс. кв. метров загрязненной акватории", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 10 судов "Морспасслужбы", а также суда ФГУП "Росморпорт" и других аварийно-спасательных формирований.

В порту Анапа сотрудниками "Морспасслужбы" за сутки собрано 4,1 тонны нефтепродуктов. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья собрано 22 тонны нефтесодержащих отходов.

Планируется усиление группировки, участвующей в очистке побережья от нефтепродуктов.

ЧП с танкерами в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В минувший вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.