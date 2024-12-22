Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Самолет Ан-2 обнаружили на Камчатке, боевую часть ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске, США нанесли удар по столице Йемена

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Камчатке обнаружили самолет Ан-2, пропавший в четверг, 19 декабря. Экипаж и пассажир остались живы, их эвакуировали, сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- В Темрюкском районе Краснодарского края зафиксировали вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров, их оперативно устраняют, сообщила пресс-служба администрации региона.

- В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры. Данных о жертвах и пострадавших нет, специалисты оперативных служб уже тушат пожар, сообщил глава региона Андрей Клычков.

- Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в курском Рыльске, который накануне подвергся массированной атаке со стороны Украины, сообщили в МЧС РФ. Специалисты провели обследование трех объектов и осмотрели 600 кв. м территории.

- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении точечных авиационных ударов по столице Йемена Сане. Они были нацелены "на ракетный склад и командно-диспетчерский пункт, управляемый (...) повстанцами-хуситами", говорится в заявлении командования.

- Китай заявил протест США в связи с решением Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню. "Китай примет все необходимые меры для (...) защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

- Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).