Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Самолет Ан-2 обнаружили на Камчатке, боевую часть ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске, США нанесли удар по столице Йемена

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Камчатке обнаружили самолет Ан-2, пропавший в четверг, 19 декабря. Экипаж и пассажир остались живы, их эвакуировали, сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

- В Темрюкском районе Краснодарского края зафиксировали вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров, их оперативно устраняют, сообщила пресс-служба администрации региона.

- В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры. Данных о жертвах и пострадавших нет, специалисты оперативных служб уже тушат пожар, сообщил глава региона Андрей Клычков.

- Пиротехники обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в курском Рыльске, который накануне подвергся массированной атаке со стороны Украины, сообщили в МЧС РФ. Специалисты провели обследование трех объектов и осмотрели 600 кв. м территории.

- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении точечных авиационных ударов по столице Йемена Сане. Они были нацелены "на ракетный склад и командно-диспетчерский пункт, управляемый (...) повстанцами-хуситами", говорится в заявлении командования.

- Китай заявил протест США в связи с решением Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню. "Китай примет все необходимые меры для (...) защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

- Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай заявил протест США в связи с решением Байдена о продаже оружия Тайваню

Китай заявил протест США в связи с решением Байдена о продаже оружия Тайваню

Байден подписал законопроект о временном финансировании федеральных властей США

И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Американский сенат принял законопроект о временном финансировании

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщила о пострадавших в результате удара йеменских хуситов по Тель-Авиву

Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5590 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });