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Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированы

СК возбудил дело об авиаинциденте

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке обнаружен самолет Ан-2, пропавший в четверг, два члена экипажа и пассажир найдены и эвакуированы, сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета, состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в воскресенье.

Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщалось, самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем. Сразу началась поисково-спасательная операция. К месту пропажи Ан-2 через горную труднодоступную местность с незамерзшими речками пробивалась наземная группа спасателей. Из-за непогоды вертолеты не могли присоединиться к поискам до воскресенья.

Следственный комитет Камчатский край Ан-2
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