Спецборт МЧС РФ прибыл в Актау за пострадавшими в авиакатастрофе россиянами

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Казахстан, чтобы эвакуировать в Москву пострадавших при крушении самолета в Актау россиян, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Спецборт МЧС РФ с врачами отряда "Центроспас", психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группой специалистов Минздрава РФ и медицинским оборудованием прибыл в город Актау Казахстанской Республики", - говорится в сообщении.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек (в том числе семь граждан РФ).