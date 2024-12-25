Тела жертв крушения самолета AZAL в Актау вскоре доставят в Азербайджан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау, в ближайшее время доставят в Азербайджан, сообщают МЧС страны и AZAL.

"Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также запланирован рейс для перевозки пострадавших - "только при условии, что состояние здоровья пострадавших, согласно заключениям врачей, позволит осуществить перевозку".

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры, говорится в релизе.

Как сообщалось ранее, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.