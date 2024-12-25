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Отстраненный с поста президента Юн Сок Ёль вновь не явился на допрос

Отстраненный с поста президента Юн Сок Ёль вновь не явился на допрос
Юн Сок Ёль
Фото: South Korean Presidential Office via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Отстраненный с поста президента Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз не пришел на допрос по делу о попытке ввести военное положение 3 декабря, сообщает "Рёнхап".

В Управлении по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), составленному из сотрудников полиции и Минобороны, ожидали Юн Сок Ёля в Квачхоне 25 декабря в 10:00 (4:00 по Москве). Юн Сок Ёль к этому времени не явился. Следователи остаются на месте, рассчитывая, что он все-таки появится в течение дня.

До этого Юн Сок Ёль пропустил допрос в прошлую среду. Если он продолжит без уважительных причин игнорировать вызовы, следователи могут запросить у суда ордер на его арест.

Поводом для отстранения президента от власти стала его попытка ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

Против Юн Сок Ёля выдвинуты обвинения в руководстве мятежом и в злоупотреблении властью в связи с попыткой ввести военное положение.

Лидер основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Пак Чхан Дэ пообещал предпринять шаги по импичменту исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су. Партия одобрила начало процедуры, запрос на нее должен поступить в парламент уже в четверг.

Юн Сок Ёль Квачхон Южная Корея
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