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Электрокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 2 планируется восстановить к 15 июля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией в Финском заливе начнется в мае и обойдется в 50-60 млн евро, соединение будет восстановлено 15 июля. Об этом сообщает эстонский оператор системы передачи электроэнергии Elering.

Согласно текущему плану, в ходе ремонта поврежденный участок будет заменен новым кабелем, который будет проложен по морскому дну на протяжении почти километра.

Масштабная работа требует тщательного планирования и специально оборудованного ремонтного судна. Восстановление линии готовилось в течение всей зимы совместно с производителем кабеля Nexans.

Ожидается, что 50-60 млн евро будут покрыты в равных долях операторами двух стран - Elering и Fingrid.

Elering отмечает, что на стоимость влияет тот факт, что для ускорения работы будет использоваться не специальное судно-кабелеукладчик, а общестроительное судно третьей стороны, которое должно быть специально подготовлено для ремонта EstLink 2 с учетом специфики кабеля. Если бы использовалось специальное судно, то ремонт был бы отложен до конца текущего года.

С февраля по апрель велась подготовка к ремонту поврежденного участка подводного кабеля. За это время поврежденный участок кабеля был поднят из моря и вырезан. Оставшийся подводный кабель был повторно проверен, специалисты убедились в его хорошем состоянии. Целью подготовки было минимизировать риски и уточнить детали ремонта.

Работа EstLink 2 была прервана 25 декабря прошлого года, когда его повредил якорь судна.

Финляндию и Эстонию соединяют два подводных электрокабеля: Estlink 2 мощностью 658 МВт и EstLink 1, мощность которого почти в два раза меньше. По Estlink 2 в основном поступала экспортная электроэнергия в Эстонию.

Эстония Финляндия EstLink 2 Elering Fingrid
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