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В Пекине заверили, что без ограничений делились данными по COVID-19

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая никогда не накладывали ограничений на передачу партнерам информации о COVID-19, заявили во вторник в МИД КНР.

"Пять лет назад Китай немедленно начал делиться с ВОЗ и мировым сообществом информацией об эпидемии, о генетических особенностях вируса. Мы без ограничений делились опытом в том, что касается превентивных мер, контроля за ситуацией, методов лечения", - приводят азиатские СМИ слова представителя МИД Китая Мао Нин.

Ее заявление прозвучало после того, как в ВОЗ призвали Пекин предоставить больше данных о COVID-19 и дать более широкий доступ к ключевым объектам, чтобы лучше разобраться в происхождении пандемии.

Китай COVID-19 ВОЗ
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