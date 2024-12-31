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Йеменские хуситы сообщили об авиаударах по их позициям в Сане

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующие значительную часть Йемена мятежники-хуситы заявили, что по их объектам в Сане нанесли серию авиаударов, передает во вторник агентство EFE.

По данным хуситов, более 10 ударов с воздуха пришлись на центральную и юго-восточную часть столицы Йемена. Других деталей мятежники не сообщили.

Операция США и союзников против хуситов

При этом пока ни одна страна не взяла на себя ответственность за эту операцию.

Газета The Jerusalem Post сообщает со ссылкой на источник, что удары наносил не Израиль.

Ранее хуситы заявили, что во вторник запустили баллистические ракеты в сторону аэропорта Тель-Авива и по электростанции к югу от Иерусалима. Кроме того, йеменские мятежники утверждают, что запустили "больное количество" дронов и крылатых ракет по американскому авианосцу "Гарри Трумэн". По утверждению хуситов, такие действия сорвали планы США по нанесению масштабных ударов по Йемену.

Йемен
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