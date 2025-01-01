Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в Россию, сообщила во вторник пограничная охрана Финляндии.

Судно встало на якорь из-за остановки двигателя 29 декабря в районе Ханко. Береговая охрана Финляндии направила в район ЧП буксир и патрульное судно Turvа, чтобы убедиться, что корабль не дрейфует и предотвратить возможный ущерб окружающей среде.

Танкер под флагом Панамы покинул Судан 7 декабря и должен был прибыть в Россию 30 декабря. M/T Jazz, согласно Lloyd`s List, входит в "теневой" флот России.

В береговой охране отметили, что этот случай не связан с повреждением эстонско-финляндского электрокабеля Estlink 2 зарегистрированным на Островах Кука танкером Eagle S. В Финляндии и Эстонии заявляют, что Eagle S входит в российский "теневой" флот.