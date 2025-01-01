Лукашенко предложил Словакии возобновить сотрудничество

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил руководству Словакии по дипломатическим каналам согласовать план по возобновлению сотрудничества, говорится в поздравительной телеграмме президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру страны Роберту Фицо по случаю Дня образования республики.

Поздравление цитирует пресс-служба Лукашенко.

"Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений", - говорится в поздравлении.

Минск, по словам Лукашенко, намерен развивать связи с Братиславой по широкому спектру направлений.

"Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации", - отметил Лукашенко.

"Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отмечают, что две страны "связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов".

Учитывая личную приверженность словацкого премьера сохранению исторической памяти о подвиге предков, Лукашенко пригласил Фицо посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае 2025 года или в другое удобное для него время.