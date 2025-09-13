В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Демонстрация сторонников правых взглядов, организованная известным антиисламским активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном, проходит в субботу в центре Лондона, сообщают британские СМИ.

"На наше мероприятие сегодня в Лондоне вышли миллионы людей (...) Мы просим всех вас, кто раздражен по понятным причинам, сохранять спокойствие и мирный настрой", - написал Робинсон (настоящее имя - Стивен Кристофер Яксли-Леннон) в соцсети X.

По данным СМИ, в антиправительственной акции участвуют десятки тысяч человек. К полудню они собрались южнее реки Темза, чтобы затем начать шествие к Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент. Акция носит название Unite the Kingdom ("Объединим королевство").

Собравшиеся несут флаги Великобритании, Англии, США и Израиля, скандируют лозунги против британского премьера Кира Стармера. На некоторых - кепки с лозунгом Make America Great Again, ранее популяризированным президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что Робинсон также выступит с траурной речью в память о Ричарде Кирке - активисте, директоре и основателе консервативной организации Turning Point USA, соратнике Трампа. Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Одновременно с тем должна пройти акция групп по борьбе с расизмом под названием Stand up to Racism ("Выступите против расизма").

В Лондоне заметно усиленное присутствие полиции, для охраны правопорядка задействовали более 1,6 тыс. офицеров.

СМИ отмечают, что пользующаяся все большей популярностью главная антииммигрантская правая партия страны Reform UK дистанцируется от Робинсона, который ранее получил несколько обвинительных приговоров суда. Вместе с тем проблема нелегальной миграции стала доминирующей во внутренней политике Британии. Так, в 2025 году в страну прибыли более 28 тыс. мигрантов, переправившихся на лодках через пролив Ла-Манш.