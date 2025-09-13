Поиск

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Демонстрация сторонников правых взглядов, организованная известным антиисламским активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном, проходит в субботу в центре Лондона, сообщают британские СМИ.

"На наше мероприятие сегодня в Лондоне вышли миллионы людей (...) Мы просим всех вас, кто раздражен по понятным причинам, сохранять спокойствие и мирный настрой", - написал Робинсон (настоящее имя - Стивен Кристофер Яксли-Леннон) в соцсети X.

По данным СМИ, в антиправительственной акции участвуют десятки тысяч человек. К полудню они собрались южнее реки Темза, чтобы затем начать шествие к Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент. Акция носит название Unite the Kingdom ("Объединим королевство").

Собравшиеся несут флаги Великобритании, Англии, США и Израиля, скандируют лозунги против британского премьера Кира Стармера. На некоторых - кепки с лозунгом Make America Great Again, ранее популяризированным президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что Робинсон также выступит с траурной речью в память о Ричарде Кирке - активисте, директоре и основателе консервативной организации Turning Point USA, соратнике Трампа. Кирка застрелили 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Одновременно с тем должна пройти акция групп по борьбе с расизмом под названием Stand up to Racism ("Выступите против расизма").

В Лондоне заметно усиленное присутствие полиции, для охраны правопорядка задействовали более 1,6 тыс. офицеров.

СМИ отмечают, что пользующаяся все большей популярностью главная антииммигрантская правая партия страны Reform UK дистанцируется от Робинсона, который ранее получил несколько обвинительных приговоров суда. Вместе с тем проблема нелегальной миграции стала доминирующей во внутренней политике Британии. Так, в 2025 году в страну прибыли более 28 тыс. мигрантов, переправившихся на лодках через пролив Ла-Манш.

Лондон Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

Прокуратура Турции распорядились задержать 48 человек по делу о коррупции

Что случилось этой ночью: суббота, 13 сентября

США призвали G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Беспорядки в Непале

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });