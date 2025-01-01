В Новом Орлеане устроивший наезд на людей мертв

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в намеренном наезде на людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане мертв, сообщил CNN источник в федеральной силовой структуре.

Полицейские и сотрудники ФБР сейчас обыскивают грузовичок подозреваемого и пытаются установить мотив нападения.

Ранее сообщалось, что на месте преступления были обнаружены предполагаемые самодельные взрывные устройства.

По версии следствия, подозреваемый въехал в толпу людей, празднующих Новый год, а затем остановился и начал стрелять в полицейских. Как сообщила суперинтендант городского департамента полиции Энн Кикпатрик, погибли десять человек, еще 35 получили травмы и ранения. В том числе были ранены два сотрудника полиции.

Расследование дела передано ФБР, источник NBC News в федеральной силовой структуре сообщил, что случившееся трактуется как теракт.

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся, сообщила пресс-служба Белого Дома.