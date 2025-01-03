США внесли Integrity Technology Group из КНР в санкционный список

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Минфин США в пятницу объявил о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group, специализирующейся на кибербезопасности.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech), - базирующейся в Пекине компании по кибербезопасности - за ее роль в многочисленных инцидентах со взломом компьютеров, жертвами которых становились граждане США", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По его утверждению, компания связана с деятельностью хакерской группировки Flax Typhoon из Китая.

"В период с лета 2022 года по осень 2023 года члены Flax Typhoon использовали инфраструктуру, связанную с Integrity Tech, в своих действиях по эксплуатации компьютерных сетей", - отмечается в заявлении Минфина.

По данным ФБР, Flax Typhoon занимается, в частности, кибершпионажем.