Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, по последним данным, унесло жизни 53 человек, более 60 получили ранения, сообщил китайский сейсмологический центр.

Толчок произошел во вторник в 09:05 по местному времени (04:05 по Москве). Эпицентр землетрясения зафиксирован в уезде Тингри, он залегал на глубине 10 км.

Ведутся поисково-спасательные работы, задействованы более 1,5 тыс. спасателей.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных операций с целью минимизации жертв, расселения пострадавших и обеспечения безопасности.