В НАТО планируют создать флот морских дронов для защиты подводной инфраструктуры

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В НАТО рассчитывают создать силы беспилотных морских аппаратов, чтобы обеспечить защиту подводной инфраструктуры, сообщил верховный главнокомандующий по трансформации сил альянса Пьер Вандье в интервью порталу Defense News.

По словам Вандье, его команда в настоящее время находится на начальном этапе проекта.

Портал отмечает, что цель этой инициативы заключается в том, чтобы "помочь в защите чрезвычайно важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях".

В середине ноября в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь.

Виновным в инцидентах подозревают экипаж китайского судна Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем. Сухогруз в настоящее время стоит в проливе Каттегат между Швецией и Данией.

МИД Китая заявил о готовности сотрудничать в расследовании, направленном на выяснение причин повреждения двух кабелей в Балтийском море.