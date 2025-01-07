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Шольц отверг идею удвоить оборонный бюджет ФРГ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник высказался против идеи нарастить почти в два раза оборонные расходы Германии.

"Существенно нарастить оборонные расходы, не указав, на что пойдут деньги, и из каких источников они поступили, это непродуманная идея", - приводят западные СМИ слова Шольца.

"А кто оплатит счет? Граждане?" - также спросил он.

СМИ уточняют, что Шольц, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), тем самым прокомментировал предложение вице-канцлера Роберта Хабека - кандидата на грядущих парламентских выборах от партии "Союз 90/Зеленые".

Хабек до этого заявил, что нужно увеличить практически в два раза оборонный бюджет Германии, поднять долю оборонных расходов с предписанной НАТО планки в 2% до 3,5% от ВВП. Вместе с тем генсек НАТО Марк Рютте призывал страны альянса резко нарастить оборонные расходы на фоне предположений, что НАТО согласует позднее более высокий показатель трат, чем в 2% от ВВП.

В июле 2024 года Шольц заверял, что теперь Берлин будет регулярно тратить 2% от ВВП на оборону, как того требуют критерии НАТО. Также он говорил, что правительство собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.

Тем временем, немецкие партии уже готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля 2025 года. Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на эту должность. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц, вице-канцлер Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Марк Рютте НАТО Олаф Шольц Германия
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