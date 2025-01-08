В ЕС призвали уважать суверенитет Дании, включая Гренландию

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии заявили о необходимости уважения суверенитета стран ЕС в связи с заявлением избранного президента США Дональда Трампа относительно претензий Вашингтона на Гренландию.

"Суверенитет государств-членов всегда должен уважаться. Это одна из дипломатических ценностей и основополагающий принцип, на который мы всегда опираемся в нашей работе. И это относится к случаю Дании", - заявила в среду на брифинге в Брюсселе Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Пресс-секретарь отметила, что ЕС работает над усиленным трансатлантическим партнерством "для достижения общих целей и общих стратегических интересов". "У нас много проблем, которые надо решать общими усилиями, для чего необходимо прочное партнерство. И это то, над чем мы работаем", - сказала Хиппер в ответ на вопросы журналистов о реакции Брюсселя на заявление Трампа касательно острова, входящего в состав Датского королевства, члена ЕС.

По этой теме также высказался министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который в интервью радиостанции France inter заявил, что ЕС будет стоять на защите своих границ. "Очевидно, что не может быть и речи, чтобы ЕС позволил другим странам мира нападать на его суверенные границы, какими бы они ни были (...) Мы сильный континент", - отреагировал Барро на высказывания Трампа по поводу Гренландии, принадлежащей Дании более 600 лет.

Будущий американский президент ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. "Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил Трамп 7 января.