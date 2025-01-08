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Премьер Молдавии обсудил энергокризис в Приднестровье с главой дипломатии ЕС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудили в среду в телефонном разговоре ситуацию с энергетическим кризисом, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

"Я подтвердил, что... мы обеспечиваем энергетические потребности республики Молдова и защищаем наших граждан. Гуманитарный кризис, спровоцированный Россией в Приднестровском регионе, должен прекратиться", - заявил Речан.

Кая Каллас подчеркнула, что "благодаря поддержке ЕС Молдавия остается устойчивой и хорошо подключенной к европейским энергетическим сетям".

В начале недели представитель ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Анна-Кайса Итконен сообщила, что Еврокомиссия и представители правительства Молдавии обсудят энергетический кризис в Приднестровье.

Молдавия Кая Каллас
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