Несколько десятков тысяч потребителей остались без газа в Приднестровье

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 70 тысяч потребителей остаются без газа в приднестровском регионе, сообщили тираспольские СМИ со ссылкой на пресс-службу лидера Приднестровья Вадима Красносельского, который провел в среду заседание совета безопасности непризнанной Приднестровской молдавской республики.

"В настоящее время полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч - частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. В ограниченных количествах для приготовления пищи газ подается в некоторые многоэтажные дома. Газовыми плитами могут воспользоваться в 118 588 квартирах. Газ также пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

На заседании совета безопасности, которое созвал в среду Красносельский, отмечалось, что газа для приготовления пищи и объектов социального назначения хватит до конца января. В настоящее время суточное потребление газа по всему региону составляет 270 тысяч кубометров. С конца 2022 года до 1 января 2024 года Приднестровье получало от "Газпрома" 5,7 млн кубометров в сутки.

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что "кризис носит не только энергетический, но и гуманитарный характер, оказывая значительное влияние на население и экономику".

"Ситуация остается критической, учитывая тот факт, что большинство жителей Приднестровья теперь используют электроприборы вместо газовых горелок, что привело к колоссальному росту нагрузки на электросети. Потребление электроэнергии достигнет 170 МВт в час в январе 2025 года, что намного больше мощности системы, которая достигла максимального порога. Угольные электростанции на Днестре работают на пределе безопасности, и эксперты предупреждают, что постоянное использование такой мощности может привести к коллапсу энергосистемы", - сказал Оболоник, подчеркнув, что по этой причине необходимы веерные отключения.

В регионе сформированы группы по регионам и объектам, где проводятся веерные отключения электроэнергии. Потребители остаются без электричества по два раза в сутки, по 4-5 часов. Из-за отсутствия электричества затруднена работа насосов, что приводит к низкому давлению в водопроводе и невозможности подачи воды на верхние этажи многоэтажных домов.

Администрация Приднестровья распорядилась о закрытии школ и после каникул, поскольку, по меньшей мере, 131 школа и 147 детских садов остались без отопления. Предварительно каникулы продлены до 20 января.

"Газпром" 1 января прекратил поставку газа в Приднестровье, обосновав свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере 709 млн долларов.

В свою очередь, премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года на пять лет, Молдавия не имеет задолженностей. Кроме того, власти Молдавии не признают "исторический долг", ссылаясь на результаты международного аудита. Кишинев обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

"Молдовагаз" и госпредприятие "Энергоком" провели контрольную закупку газа в Болгарии и опробовали его доставку в Приднестровье по Трансбалканскому коридору. Молдавские компании предложили помощь Приднестровью, однако предприятие "Тираспольтрансгаз" отказалось от помощи, заявив, что этот газ будет обходится дорого, а потому Приднестровье будет ждать возобновления поставок газа от "Газпрома".

Лидер ПМР Красносельский заявил, что "не слышал о предложении о помощи со стороны Кишинева". Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Вода представил официальный документ, которым Кишинев уведомил Тирасполь о возможности помощи региону. По его словам, предложение было отвергнуто.