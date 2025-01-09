Поиск

Школы и офисы закрыты на юге США из-за надвигающегося снежного шторма

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти южных американских штатов закрыли школы и офисы многих учреждений в ожидании очередного снежного шторма, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Так, в Техасе в четверг отменили занятия для более 1 млн школьников в связи с гололедом, который может сохраниться и в пятницу. Учащиеся в столице штата Арканзас, Литл-Рок, также останутся в четверг дома из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за непогоды губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил о закрытии в пятницу ряда учреждений. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о приведении в готовность спасательных служб.

В районе техасского города Даллас метеорологи прогнозируют выпадение до 10 см осадков. В соседнем с Техасом штате Оклахома может выпасть свыше 12 см снега. Дождь, снег и гололед может настичь южные штаты от Нью-Мексико до Алабамы. К субботе в штатах Джорджия, Северная Каролина и Теннесси может выпасть около 20 см снега.

На минувшей неделе на страну обрушилась снежная буря, которая привела к гибели не менее четырех человек. Около 300 тыс. человек оставались без электричества. Кроме того, шторм вызвал транспортные проблемы: автомобильные аварии и тысячи отмененных авиарейсов.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Байден объявил режим бедствия в Калифорнии, где бушуют пожары

Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем

Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке

Несколько десятков тысяч потребителей остались без газа в Приднестровье

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе173 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5667 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });