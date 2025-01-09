Поиск

Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T в 2025 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Германия направит Украине в течение 2025 года еще шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, сообщил микроблог Минобороны ФРГ.

"Германия продолжает надежно и энергично поддерживать Украину. В 2025 года она поставит шесть ранее обещанных и подготовленных ЗРК IRIS-T", - отмечается в сообщении.

Также Киеву передадут 50 управляемых ракет для IRIS-T.

В сентябре 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен направить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T. Тогда он сказал, что четыре установки отправят Киеву до конца года, а остальные, начиная с 2025 года. Канцлер напомнил, что семь установок ранее уже прибыли на Украину.

Представитель Берлина тогда разъяснил Bloomberg, что к 2026 году всего на Украину должны поставить 24 ЗРК IRIS-T - 12 ближнего радиуса действия и 12 - в модификации для средней дальности.

23 декабря 2024 года в немецком Минобороны сообщили, что выделяют Киеву очередной пакет военной помощи, куда в том числе вошли два ЗРК Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

Германия Минобороны Олаф Шольц Украина IRIS-T
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Путин сообщил, что скоро переговорит с Си Цзиньпином

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5670 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе182 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });