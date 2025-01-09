Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T в 2025 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Германия направит Украине в течение 2025 года еще шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, сообщил микроблог Минобороны ФРГ.

"Германия продолжает надежно и энергично поддерживать Украину. В 2025 года она поставит шесть ранее обещанных и подготовленных ЗРК IRIS-T", - отмечается в сообщении.

Также Киеву передадут 50 управляемых ракет для IRIS-T.

В сентябре 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен направить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T. Тогда он сказал, что четыре установки отправят Киеву до конца года, а остальные, начиная с 2025 года. Канцлер напомнил, что семь установок ранее уже прибыли на Украину.

Представитель Берлина тогда разъяснил Bloomberg, что к 2026 году всего на Украину должны поставить 24 ЗРК IRIS-T - 12 ближнего радиуса действия и 12 - в модификации для средней дальности.

23 декабря 2024 года в немецком Минобороны сообщили, что выделяют Киеву очередной пакет военной помощи, куда в том числе вошли два ЗРК Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.