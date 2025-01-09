Апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался остановить вынесение приговора Трампу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд штата Нью-Йорк - высший судебный орган этого штата - отказался предотвратить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, сообщает телеканал CNN.

Об этом решении судьи Дженни Ривера суд проинформировал адвокатов Трампа письмом.

Ранее команда Трампа также подала апелляцию в Верховный суд США с требованием предотвратить вынесение Трампа приговора по "делу Сторми Дэниелс", намеченное на 10 января. Теперь Верховный суд США - единственная оставшаяся возможность для Трампа предотвратить судебное заседание, которое, как считает избранный президент, затормозит передачу власти в стране.

7 января апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался переносить вынесение приговора Трампу по "делу Сторми Дэниелс".

Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс. Таким образом, Трамп станет первым президентом США, осужденным за тяжкие преступления.

В конце мая 2024 года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс" Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре NBC News сообщали со ссылкой на источники, что Министерство юстиции США рассматривает возможность закрыть два уголовных дела против избранного президента до инаугурации. По данным NBC, сотрудники Минюста таким образом пытаются "соблюсти давнюю политику министерства, согласно которой действующий президент не может подвергаться уголовному преследованию".

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.