Поиск

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался остановить вынесение приговора Трампу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд штата Нью-Йорк - высший судебный орган этого штата - отказался предотвратить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, сообщает телеканал CNN.

Об этом решении судьи Дженни Ривера суд проинформировал адвокатов Трампа письмом.

Ранее команда Трампа также подала апелляцию в Верховный суд США с требованием предотвратить вынесение Трампа приговора по "делу Сторми Дэниелс", намеченное на 10 января. Теперь Верховный суд США - единственная оставшаяся возможность для Трампа предотвратить судебное заседание, которое, как считает избранный президент, затормозит передачу власти в стране.

7 января апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался переносить вынесение приговора Трампу по "делу Сторми Дэниелс".

Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс. Таким образом, Трамп станет первым президентом США, осужденным за тяжкие преступления.

В конце мая 2024 года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс" Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре NBC News сообщали со ссылкой на источники, что Министерство юстиции США рассматривает возможность закрыть два уголовных дела против избранного президента до инаугурации. По данным NBC, сотрудники Минюста таким образом пытаются "соблюсти давнюю политику министерства, согласно которой действующий президент не может подвергаться уголовному преследованию".

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.

Верховный суд Минюст США Дональд Трамп Сторми Дэниелс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Путин сообщил, что скоро переговорит с Си Цзиньпином

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированию

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе184 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5670 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });