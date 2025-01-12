Иран проводит масштабные учения сил ПВО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Военные в Иране в воскресенье утром приступают к проведению учений сил ПВО "Эктедар", сообщают иранские СМИ.

Учения проводятся на севере и на западе Ирана. В них задействованы не только силы ПВО, но и боевая авиация, дроны.

Агентство EFE подчеркивает, что такая проверка боеготовности проводится на фоне недавних публикаций в СМИ, согласно которым США рассматривают возможность ударов по иранским ядерным объектам, если выяснится, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Кроме того, в последние месяцы с угрозами авиаударов по Ирану выступал Израиль.