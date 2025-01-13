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В Минобороны Южной Кореи опровергли заявления о стремлении спровоцировать КНДР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Республики Корея в понедельник отвергло утверждения о том, что целью приостановки действия межкорейского соглашения и возобновления пропагандистских трансляций по громкоговорителям в приграничной зоне было провоцирование северокорейских военных.

"Министерство обороны назвало "не соответствующими действительности" утверждения о том, что южнокорейские военные спровоцировали Северную Корею на ряд действий", - сообщает агентство Yonhap.

"Именно КНДР первой объявила о приостановлении действия соглашения о снижении напряженности и в конечном итоге нанесла ущерб имуществу южнокорейского народа, запустив в сторону юга воздушные шары с отходами", - добавили в министерстве обороны Южной Кореи.

Кроме того, в министерстве опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что южнокорейские военные рассматривали возможность нанесения артиллерийских ударов в ответ на запуск с Севера воздушных шаров с мусором.

Ранее ряд СМИ и представителей южнокорейской оппозиции высказали мнения, что военнослужащие Южной Кореи стремились спровоцировать КНДР на начало боевых действий из-за введения президентом страны Юн Сук Ёлем военного положения 3 декабря.

В декабре прошлого года южнокорейский парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти. Поводом для такого шага стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить распоряжение, тем не менее позже в декабре парламент высказался за отстранение его от власти.

КНДР Юн Сок Ёль Южная Корея
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