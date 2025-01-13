ВС Литвы и электросетевая Litgrid будут сотрудничать по безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Командующий литовскими Военно-морскими силами адмирал Гедрюс Пременецкас подписал соглашение о сотрудничестве между Вооруженные силы Литвы и системным оператором электросетей Litgrid, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

"Соглашение направлено на повышение безопасности критически важной инфраструктуры Балтийского моря - электросоединения NordBalt со Швецией - и направлено на реализацию технических и практических мер, а также на важный процесс обмена информацией и знаниями между Вооруженными силами Литвы и Litgrid. (...) Обе стороны будут обмениваться информацией о замеченных нарушениях, необычной деятельности и обновлять существующие меры безопасности", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сотрудничество в мониторинге и обеспечении безопасности важной подводной инфраструктуры "включает в себя не только соединение NordBalt, но и другую критически важную энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, расположенную в Балтийском море".

"Это чрезвычайно важный шаг, поскольку в последние годы эти объекты стали частым объектом диверсий и других злонамеренных действий, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности и экономики региона. Большинство этих объектов находятся под водой, поэтому их защита требует специальных технологий и постоянного мониторинга, чтобы обеспечить своевременное реагирование на любую необычную деятельность", - сказали в ведомстве.

"Сотрудничество с Litgrid поможет укрепить защитные механизмы и обеспечить защиту Балтийского моря и его подводных структур от возможных внешних угроз", - добавили в Минобороны Литвы.

В середине ноября прошлого года в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь. Виновным в инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем.

Кроме того, 25 декабря в Финском заливе были повреждены финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2, а также четыре телекоммуникационных кабеля. По подозрению в причастности к их повреждению 28 декабря Финляндия наложила арест на зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью "теневого флота" России.