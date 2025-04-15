Поиск

Швеция не доказала преднамеренность повреждения подводных кабелей судном под флагом КНР

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Судно, шедшее под флагом Китая, могло непреднамеренно повредить подводные кабели в Балтийском море в 2024 году, сообщает AP ссылкой на доклад шведских следователей.

Шведское следствие не нашло улик, которые бы подтверждали версию об умышленном характере инцидента. При этом следователи отметили, что располагали ограниченным объемом информации, поэтому не смогли выяснить с абсолютной уверенностью, были ли кабели повреждены преднамеренно или нет.

В середине ноября 2024 года в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь. Виновным в инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем.

Швеция Китай Финляндия Литва Германия Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российское посольство в Швеции подверглось акту вандализма

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 15 апреля

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа

Демократы США представили законопроект об ужесточении санкций против РФ

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG

Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6193 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });