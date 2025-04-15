Швеция не доказала преднамеренность повреждения подводных кабелей судном под флагом КНР

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Судно, шедшее под флагом Китая, могло непреднамеренно повредить подводные кабели в Балтийском море в 2024 году, сообщает AP ссылкой на доклад шведских следователей.

Шведское следствие не нашло улик, которые бы подтверждали версию об умышленном характере инцидента. При этом следователи отметили, что располагали ограниченным объемом информации, поэтому не смогли выяснить с абсолютной уверенностью, были ли кабели повреждены преднамеренно или нет.

В середине ноября 2024 года в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь. Виновным в инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем.